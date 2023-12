Sichuan Lutianhua Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Sichuan Lutianhua-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4,57 CNH für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,85 CNH, was einem Unterschied von +6,13 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,35 CNH liegt mit einem Unterschied von +11,49 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Sichuan Lutianhua-Aktie für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt hingegen neutral, was zu einem entsprechenden Rating führt. Insgesamt erhält die Sichuan Lutianhua-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 20) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 29,6) führen zu einem "Gut"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine positive Bewertung für die Sichuan Lutianhua-Aktie.

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Chemikalien"-Branche unterdurchschnittlich ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und Buzz sowie der Branchenvergleich eine gemischte Bewertung für die Sichuan Lutianhua-Aktie, wobei die charttechnische Analyse überwiegend positiv ausfällt.