Sichuan Kelun Pharmaceutical Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 59,03 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sichuan Kelun Pharmaceutical bei 18,63, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine positive Differenz von +0,71 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel". Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten vergeben.