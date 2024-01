Sichuan Kelun Pharmaceutical Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten 12 Monaten konnte die Sichuan Kelun Pharmaceutical einen Aktienkurs von 11,36 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,61 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Sichuan Kelun Pharmaceutical eine Outperformance von +11,97 Prozent erzielt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance mit einer mittleren Rendite von -3 Prozent im letzten Jahr um 14,37 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI-Wert für Sichuan Kelun Pharmaceutical einen Wert von 93,3, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI25-Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sichuan Kelun Pharmaceutical aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die Diskussionen rund um Sichuan Kelun Pharmaceutical auf Plattformen der sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" anzusehen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.