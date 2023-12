Sichuan Kelun Pharmaceutical Aktie: In Lauerstellung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Sichuan Kelun Pharmaceutical wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Sichuan Kelun Pharmaceutical von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sichuan Kelun Pharmaceutical liegt bei 89,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für Sichuan Kelun Pharmaceutical eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung und eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Relative Strength-Index. Die technische Analyse führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.