Sichuan Kelun Pharmaceutical Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 28,93 CNH gehandelt, was einem Anstieg von +3,65 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls im "Neutral"-Bereich, da die Distanz zum GD200 bei +1,47 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical wird nicht nur durch Analyseergebnisse von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung wird ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage deutlich. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical eine starke Aktivität bei der Diskussion, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch einen negativen Trend auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich für die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Sichuan Kelun Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 15,49, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 40,04 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Sichuan Kelun Pharmaceutical kaufen, halten oder verkaufen?

