Sichuan Kelun Pharmaceutical Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Aktienanalysten verwenden verschiedene Faktoren, um die Entwicklung von Aktienkursen einzuschätzen. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle. Eine Analyse der Kommentare und Befunde in den sozialen Medien ergab, dass die Stimmung rund um Sichuan Kelun Pharmaceutical überwiegend positiv ist. Dennoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Bei der Dividendenrendite von Sichuan Kelun Pharmaceutical liegt das Unternehmen mit 2,35% leicht über dem Branchendurchschnitt von Arzneimitteln, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Sichuan Kelun Pharmaceutical derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Sichuan Kelun Pharmaceutical somit gemischte Bewertungen in den unterschiedlichen Analysebereichen, was auf eine uneinheitliche Entwicklung hindeutet.