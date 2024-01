Sichuan Jiuzhou Electric Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Sichuan Jiuzhou Electric liegt bei 38,46 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 57,06 ebenfalls eine „Neutral“-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von „Neutral“.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Sichuan Jiuzhou Electric eingestellt waren. Es gab sechs positive und einen negativen Tag, sowie sieben Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Sichuan Jiuzhou Electric liegt bei 1,18 Prozent, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sichuan Jiuzhou Electric mit 8,18 CNH um -2,27 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Einstufung jedoch bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +9,21 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.