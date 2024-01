Sichuan Jiuzhou Electric Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sichuan Jiuzhou Electric liegt bei 38,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen steht bei 57,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Sichuan Jiuzhou Electric mit einem Wert von 42 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Sichuan Jiuzhou Electric mit 8,18 CNH derzeit -2,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,21 Prozent beläuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Sichuan Jiuzhou Electric wurde langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Gesamteinschätzung für Sichuan Jiuzhou Electric basierend auf technischer Analyse, fundamentaler Bewertung und Sentimentanalyse.