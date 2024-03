Sichuan Jiuzhou Electric Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Sichuan Jiuzhou Electric hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und liegt mit einem Kurs von 12,61 CNH aktuell 32,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von 55,49 Prozent im positiven Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sichuan Jiuzhou Electric mit 1,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,59 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bezüglich der Aktienkursentwicklung hat Sichuan Jiuzhou Electric in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 62,8 Prozent erzielt, was mehr als 70 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -10,27 Prozent kommt, liegt die Rendite von Sichuan Jiuzhou Electric mit 73,06 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Jiuzhou Electric mit 58,22 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die neutralen Kriterien führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Diese Bewertungen basieren auf der technischen und fundamentalen Analyse der Sichuan Jiuzhou Electric-Aktie und dienen als Orientierungshilfe für potenzielle Investoren.