Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Dividendenrendite für Sichuan Jiuyuan Yinhai Software beträgt derzeit 0,4 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,7 Prozent. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Sichuan Jiuyuan Yinhai Software-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 29,68 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 25,11 CNH liegt (-15,4 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,11 CNH, was einer Abweichung von nur -3,83 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Sichuan Jiuyuan Yinhai Software auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Sichuan Jiuyuan Yinhai Software beträgt derzeit 59. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Software-Branche ist dies weder unter- noch überbewertet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.