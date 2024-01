Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 29,77 CNH, was einem deutlichen Abweichungs von -20,93 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 23,54 CNH entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 26,12 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,88 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Sichuan Jiuyuan Yinhai Software-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 59,98 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Sichuan Jiuyuan Yinhai Software-Aktie.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, jedoch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen negativ waren. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Sichuan Jiuyuan Yinhai Software eine Dividendenrendite von 0,4 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls neutral bewertet.

Insgesamt erhält Sichuan Jiuyuan Yinhai Software in den verschiedenen Analysebereichen ein "Neutral"-Rating.