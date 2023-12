Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software liegt bei 64, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software"-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sichuan Jiuyuan Yinhai Software beträgt 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es bei Sichuan Jiuyuan Yinhai Software keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als neutral bewertet, während die Aufmerksamkeit für das Unternehmen abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Sichuan Jiuyuan Yinhai Software eine Rendite von 60,62 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.