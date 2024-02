Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen rund um Sichuan Jiuyuan Yinhai Software angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 28,53 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 17,89 CNH liegt. Das bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 23,05 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Sichuan Jiuyuan Yinhai Software-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches mit 43,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie auf fundamentaler Basis die Einstufung "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen derselben Branche ergibt sich, dass Sichuan Jiuyuan Yinhai Software eine Rendite von -1,53 Prozent erzielt hat, was 9,97 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie 11,17 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.