Mit Sichuan Jinshi Technology Co Ltd wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sichuan Jinshi war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten an drei Tagen eine grüne Stimmung, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Jinshi mit 907,02 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Allerdings fällt die Dividendenrendite des Unternehmens mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies-Branche um 1,4 Prozentpunkte niedriger aus. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Aktienkursperformance von Sichuan Jinshi in den letzten 12 Monaten betrug -14,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 1,66 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -16,41 Prozent im Branchenvergleich für Sichuan Jinshi. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent hatte, lag Sichuan Jinshi 16,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.