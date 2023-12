Sichuan Jinshi Technology Co Ltd Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Sichuan Jinshi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,75 Prozent erzielt, was 14,88 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,09 Prozent, und Sichuan Jinshi liegt aktuell 15,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sichuan Jinshi derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Sichuan Jinshi auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Dies zeigt, dass sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Jinshi unterhalten haben.