Sichuan Jinshi Technology Co Ltd Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie von Sichuan Jinshi eine Performance von -14,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Underperformance von -15,7 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -0,05 Prozent im letzten Jahr, und Sichuan Jinshi lag 14,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv für Sichuan Jinshi. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Jinshi mit 907,02 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende liegt Sichuan Jinshi mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (1,37 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt zeigt sich, dass Sichuan Jinshi sowohl aus Performance- als auch aus Anlegerstimmungs- und fundamentalen Gesichtspunkten gemischte Bewertungen erhält.