Sichuan Jinshi Technology Co Ltd Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse der Stimmung und des Trends in Bezug auf verschiedene Aktien. In Bezug auf Sichuan Jinshi hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Sichuan Jinshi. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Jinshi bei 907,02, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt und eine "Neutral"-Bewertung nach sich zieht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sichuan Jinshi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,77 CNH lag, während er am letzten Handelstag bei 8,28 CNH lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sichuan Jinshi-Aktie zeigt einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Sichuan Jinshi basierend auf verschiedenen Analysekriterien.