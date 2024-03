Sichuan Jinlu tut es schon wieder?

Die Sichuan Xinjinlu-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie. Mit einem Unterschied von 2,04 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,04 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Sichuan Xinjinlu-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Der Aktienkurs von Sichuan Xinjinlu verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,19 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalienbranche liegt die Unterperformance bei -12,44 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 12,44 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Sichuan Xinjinlu-Aktie aufgrund längerfristiger Betrachtungen der Kommunikation im Internet.