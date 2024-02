Sichuan Jinlu Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sichuan Xinjinlu-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 24 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Sichuan Xinjinlu-Aktie auf Basis des RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sichuan Xinjinlu derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche. Dieser Unterschied von 2,1 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Xinjinlu mit 40,98 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite von Sichuan Xinjinlu um 50,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 25,84 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.