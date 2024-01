Sichuan Jinlu Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt einen ersten Eindruck davon, wie preisgünstig sie ist. Wachstumsaktien haben üblicherweise ein höheres KGV. Mit einem KGV von 40,98 liegt Sichuan Xinjinlu auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Vergleichsbranche "Chemikalien". Die genaue Differenz beträgt 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 0. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Wir haben die Aktie von Sichuan Xinjinlu anhand dieser Faktoren untersucht. Die Anzahl und Intensität der Beiträge zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem entsprechenden "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwog die Diskussion von positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Xinjinlu diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut". Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Sichuan Xinjinlu mit -9,15 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -7,19 Prozent, wobei Sichuan Xinjinlu mit 1,96 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.