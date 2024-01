Sichuan Jinlu Aktie: Keine Panik!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An den sieben Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Xinjinlu gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Sichuan Xinjinlu derzeit bei 5,64 CNH. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,35 CNH lag und somit einen Abstand von -5,14 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 5,4 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -0,93 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Sichuan Xinjinlu-Aktie ergibt sich ein RSI von 61,54 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 55,26 für 25 Tage. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume und somit zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für Sichuan Xinjinlu aktuell 0 Prozent. Damit liegt sie nur leicht unter dem Mittelwert von 0,16 Prozent für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten führt.