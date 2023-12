Sichuan Jinlu Aktie: Geht es jetzt los?

Sichuan Xinjinlu übertrifft den Branchendurchschnitt um 5,42 Prozent

Der Aktienkurs von Sichuan Xinjinlu hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,23 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Sichuan Xinjinlu im Branchenvergleich eine Outperformance von +5,42 Prozent aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor hat das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von -8,23 Prozent überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Positive Stimmungslage bei Anlegern

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Sichuan Xinjinlu. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Neutraler Relative Strength Index

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Sichuan Xinjinlu beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 40,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 48,3 und resultiert ebenfalls in einer Einstufung als "Neutral". Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".

Fundamentale Bewertung als "Neutral"

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Sichuan Xinjinlu beträgt 40, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was eine "Neutral"-Einschätzung der Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.