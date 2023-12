Sichuan Hongda-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG":

Die Sichuan Hongda-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt ist momentan positiv in Bezug auf Sichuan Hongda. In den letzten zwei Wochen überwogen an neun Tagen positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Sichuan Hongda-Aktie ein positiver Durchschnitt von 4,24 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,45 CNH, was einer positiven Veränderung von 28,54 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs mit 5,12 CNH über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sichuan Hongda-Aktie beträgt aktuell 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einer neutralen Einstufung, da das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Aspekte ein überwiegend positives Bild für die Sichuan Hongda-Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.