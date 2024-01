Sichuan Hongda Aktie: Das darf nicht passieren!

Sichuan Hongda: Aktienanalyse und Anleger-Stimmung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Hongda liegt aktuell bei 215,73, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sichuan Hongda im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" geringere Dividenden aus. Dieser Unterschied von 1,93 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Die Auswertung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine neutrale Bewertung mit einigen schlechten Signalen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sichuan Hongda zeigt eine Bewertung als "Schlecht" sowohl für den 7-Tage-RSI als auch für den 25-Tage-RSI. Dies deutet auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Sichuan Hongda, basierend auf fundamentalen Kriterien, Dividendenpolitik, Anleger-Stimmung und dem Relative Strength-Index.