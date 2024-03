Sichuan Hongda Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Sichuan Hongda verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 71,43 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dem Bereich "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt um -24,64 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +96,07 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -24,64 Prozent, wobei Sichuan Hongda um 96,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sichuan Hongda derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 215,73 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet hier einen Wert von 0. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf Sichuan Hongda zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 4,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sichuan Hongda eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments in der Branche als unrentabel betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.