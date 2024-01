Sichuan Hongda Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Sichuan Hongda verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 87,9 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,4 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sichuan Hongda im Branchenvergleich um +95,3 Prozent überperformt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -7,4 Prozent, wobei Sichuan Hongda um beeindruckende 95,3 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz rund um Sichuan Hongda in den sozialen Medien betrifft, wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Es gab weder einen übermäßig positiven noch negativen Trend in den Diskussionen, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie ist ein Hinweis darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Sichuan Hongda kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sichuan Hongda-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sichuan Hongda-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 44,16, der eine "Neutral"-Empfehlung und ein RSI25-Wert von 59, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sichuan Hongda derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 1,92 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".