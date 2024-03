Sichuan Haite High-Tech Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Sichuan Haite High-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Überperformance von 16,67 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche beträgt -8,97 Prozent, wobei Sichuan Haite High-tech aktuell 10,48 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten haben neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare über Sichuan Haite High-tech war negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Haite High-tech beträgt aktuell 220, während vergleichbare Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 8,99 CNH für die Sichuan Haite High-tech-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,58 CNH, was einer Abweichung von +6,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie in Bezug auf die Charttechnik führt.