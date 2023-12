Sichuan Guangan AAA Public Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Sichuan Guangan Aaa Pcl hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -1,11 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sichuan Guangan Aaa Pcl eine Outperformance von +5,88 Prozent aufweist. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -1,11 Prozent, und Sichuan Guangan Aaa Pcl lag um 5,88 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Sichuan Guangan Aaa Pcl derzeit um +5,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die positiven Kommentare und Befunde zu Sichuan Guangan Aaa Pcl in sozialen Plattformen gemessen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Zusammenfassend wird Sichuan Guangan Aaa Pcl hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sichuan Guangan Aaa Pcl in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.