Sichuan Guangan AAA Public Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sichuan Guangan Aaa Pcl eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und an vier Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sichuan Guangan Aaa Pcl daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Sichuan Guangan Aaa Pcl von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Sichuan Guangan Aaa Pcl als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,23, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,34, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Sichuan Guangan Aaa Pcl zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Neutral"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie ein Durchschnitt von 3,41 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,46 CNH (+1,47 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und auch für diesen Wert (3,5 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,14 Prozent), somit erhält die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. Sichuan Guangan Aaa Pcl erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.