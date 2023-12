Sichuan Guangan AAA Public Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Für die Sichuan Guangan Aaa Pcl liegt der RSI bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt für die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie einen Durchschnitt von 3,41 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,65 CNH, was einer positiven Veränderung von 7,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt von 3,41 CNH als auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,45 CNH wurden übertroffen, was jeweils zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sichuan Guangan Aaa Pcl verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Sichuan Guangan Aaa Pcl-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,77 Prozent erzielt, was 5,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt -0,74 Prozent, was bedeutet, dass Sichuan Guangan Aaa Pcl aktuell um 5,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.