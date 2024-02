Sichuan Guangan AAA Public Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für Sichuan Guangan Aaa Pcl ergibt sich ein RSI-Wert von 62,32, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für das Unternehmen Sichuan Guangan Aaa Pcl. Die Anleger zeigten sich ebenfalls optimistisch und die statistischen Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche hat Sichuan Guangan Aaa Pcl in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent erzielt, was gegenüber dem Branchendurchschnitt von -8,87 Prozent eine Underperformance von -6,42 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Sichuan Guangan Aaa Pcl sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.