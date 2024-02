Sichuan Expressway Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Sichuan Expressway-Aktie wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur geringe Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sichuan Expressway-Aktie beträgt aktuell 70, was auf ein überkauftes Wertpapier hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 55,7, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Sichuan Expressway-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sichuan Expressway beträgt aktuell 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur-Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Sichuan Expressway-Aktie eine Rendite von 36,17 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Auch im Vergleich zur gesamten Verkehrsinfrastruktur-Branche hat die Aktie mit 39,35 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.