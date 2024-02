Sichuan Expressway Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie von Sichuan Expressway bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 %, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verkehrsinfrastruktur um 3,37 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Aktienkurs von Sichuan Expressway bei 2,39 HKD, was einer Entfernung von +2,58 Prozent vom GD200 (2,33 HKD) entspricht. Dies signalisiert eine neutrale Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 2,43 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,65 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sichuan Expressway-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Aktie von Sichuan Expressway. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Sichuan Expressway im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,17 Prozent erzielt, was 44,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,15 Prozent, wobei Sichuan Expressway aktuell 39,33 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

