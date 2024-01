Sichuan Energy Investment Development im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei Sichuan Energy Investment Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle RSI7 liegt bei 27,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Sichuan Energy Investment Development weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sichuan Energy Investment Development-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein mittleres Stimmungsbild und eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen. Die Aktivität in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch im Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent hat Sichuan Energy Investment Development derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für Sichuan Energy Investment Development eine positive Bewertung hinsichtlich des RSI und der Dividende, während das Sentiment und die Diskussionsintensität neutral sind.