Sichuan Energy Investment Development Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In den letzten zwei Wochen wurde die Sichuan Energy Investment Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung und dementsprechend auch eine "Neutral"-Einstufung.

Um herauszufinden, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator wird in der technischen Analyse häufig verwendet. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage, so liegt dieser momentan bei 26,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sichuan Energy Investment Development-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Weder gab es eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 4 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sichuan Energy Investment Development 4,95 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird somit 56 Prozent weniger gezahlt. Aufgrund dieses KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine überverkaufte Aktie nach dem 7-Tage-RSI, eine neutrale Bewertung nach dem 25-Tage-RSI und eine Unterbewertung aufgrund des KGV.