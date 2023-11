Sichuan Energy Investment Development Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Sichuan Energy Investment Development liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 56, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Sichuan Energy Investment Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Sichuan Energy Investment Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -11,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +42,14 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Sichuan Energy Investment Development als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,48 insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Stromversorger". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".