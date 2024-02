Sichuan Energy Investment Development Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Sichuan Energy Investment Development wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Stromversorger) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 5,48, was einen Abstand von 50 Prozent zum Branchen-KGV von 10,99 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Energy Investment Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,65 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,64 HKD weicht um -0,61 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,6 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,5 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sichuan Energy Investment Development-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz als weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie betrachtet. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Sichuan Energy Investment Development eine übliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Sichuan Energy Investment Development als "Neutral"-Wert betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Sichuan Energy Investment Development mit einer Rendite von 10,16 Prozent eine überdurchschnittliche Wertentwicklung um mehr als 33 Prozent auf. Die mittlere Rendite der "Stromversorger"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -22,85 Prozent, wobei Sichuan Energy Investment Development mit 33,01 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.