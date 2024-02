Sichuan Energy Investment Development Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen positiven Trend. Außerdem wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Energy Investment Development gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Energy Investment Development bei 5. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Stromversorger" (KGV von 10,93) ist die Aktie damit unterbewertet. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Energy Investment Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,66 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,68 HKD weicht nur um +1,2 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Sichuan Energy Investment Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,16 Prozent erzielen. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -22,48 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,64 Prozent für Sichuan Energy Investment Development. Insgesamt führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.