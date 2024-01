Sichuan Em Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Für Sichuan Em wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 27,1 Punkten bewertet, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da Sichuan Em weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität sowie eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Sichuan Em in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse des Aktienkurses von Sichuan Em zeigt, dass der aktuelle Kurs mit einer Entfernung von +0,57 Prozent vom GD200 ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein neutrales Signal hin. Somit wird der Gesamtkurs der Sichuan Em-Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Sichuan Em in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,65 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche und dem "Materialien"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Sichuan Em hat also in beiden Bereichen überdurchschnittlich abgeschnitten.