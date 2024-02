Sichuan Em Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Sichuan Em hat in den vergangenen Tagen eine negative Entwicklung durchgemacht und sich weit vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Aktie schlecht bewertet, da sie sich um 17,34 Prozent vom GD200 entfernt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Sichuan Em in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 5,36 Prozent gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -28,1 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einer negativen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Sichuan Em lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung schließen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung hingegen zeigt sich positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der vergangenen Wochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative charttechnische Bewertung, gepaart mit einer neutralen Diskussionsintensität und einer positiven Anleger-Stimmung.