Sichuan Chuantou Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Der RSI der Sichuan Chuantou Energy liegt bei 18,07, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Ausweitung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage zeigt einen RSI von 26, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Chuantou Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 14,51 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 15,19 CNH, was einer Abweichung von +4,69 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 14,45 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs mit +5,12 Prozent darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Diskussion der Anleger war ebenfalls von negativen Themen über das Unternehmen Sichuan Chuantou Energy geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Sichuan Chuantou Energy daher in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung.