Sichuan Chuantou Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Analyse von Aktienkursen geht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Sichuan Chuantou Energy zu messen und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich positive Themen angesprochen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Des Weiteren wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergab sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung, basierend auf neun konkret berechneten Signalen (9 "Schlecht", 0 "Gut"). Trotzdem wird Sichuan Chuantou Energy hinsichtlich der Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,24 Prozent erzielt, was 30,58 Prozent über dem Durchschnitt (-1,34 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -1,34 Prozent, und Sichuan Chuantou Energy liegt aktuell 30,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sichuan Chuantou Energy liegt bei 23,53, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,86, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also ein Rating von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sichuan Chuantou Energy die Gesamteinstufung: "Gut".