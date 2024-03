Sichuan Chuantou Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Investoren: Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sichuan Chuantou Energy diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Sichuan Chuantou Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Sichuan Chuantou Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" sind im Durchschnitt um -8,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sichuan Chuantou Energy im Branchenvergleich eine Outperformance von +32,87 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,36 Prozent. Sichuan Chuantou Energy lag 32,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Stimmung und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Sichuan Chuantou Energy wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und diesem Signal wird die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich daher insgesamt das Ergebnis "Gut".

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI hat Sichuan Chuantou Energy derzeit den Wert 57,14, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".