Sichuan Chuantou Aktie: Hilfe!

Die Sichuan Chuantou Energy-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +0,62 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 14,55 CNH. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 14,48 CNH nahe dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +0,48 Prozent darstellt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen sich vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurden auch verstärkt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sichuan Chuantou Energy-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage und 42,44 für die letzten 25 Handelstage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internetkommunikation ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, obwohl in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer festgestellt wurde, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist.

Insgesamt wird die Sichuan Chuantou Energy-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und des Internet-Buzz mit einer neutralen Bewertung eingestuft.