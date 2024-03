Sichuan Chuantou Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Sichuan Chuantou Energy hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt. Der aktuelle Kurs von 16,47 CNH liegt 7,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Aktie 10,83 Prozent über dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Sichuan Chuantou Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,5 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von 33,8 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,3 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance von 33,8 Prozent erzielt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Sichuan Chuantou Energy eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Sichuan Chuantou Energy diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.