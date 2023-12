Sichuan Chengfei Integration Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Sichuan Chengfei Integration hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 12,45 Prozent, was bedeutet, dass Sichuan Chengfei Integration eine Underperformance von -36,34 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,09 Prozent, und Sichuan Chengfei Integration lag 31,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Sichuan Chengfei Integration ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Sichuan Chengfei Integration von 19,65 CNH als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich mit -9,03 Prozent vom GD200 (21,6 CNH) entfernt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 19,7 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Sichuan Chengfei Integration als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 65,31 Punkte, was bedeutet, dass Sichuan Chengfei Integration momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 52,17, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sichuan Chengfei Integration-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.