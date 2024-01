Sichuan Chengfei Integration Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Sichuan Chengfei Integration hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche eine Underperformance von -27,51 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 6,04 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei Sichuan Chengfei Integration um 22,88 Prozent hinter diesem Wert zurückblieb. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sichuan Chengfei Integration liegt bei 73,89, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Schlecht" zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen deutet jedoch darauf hin, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sichuan Chengfei Integration mit 0,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.