Sichuan Chengfei Integration Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger bei Sichuan Chengfei Integration in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um die Aktienbewertung zu ergänzen. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sichuan Chengfei Integration derzeit bei 21,05 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 18,39 CNH, was einem Abstand von -12,64 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,55 CNH ergibt sich eine Differenz von -5,93 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Sichuan Chengfei Integration ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 161. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Sichuan Chengfei Integration im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,11 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie 34,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 13,78 Prozent, und Sichuan Chengfei Integration liegt 41,9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene. Der Vergleich des Aktienkurses zeigt ebenfalls eine Unterperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche.