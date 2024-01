Sichuan Chengfei Integration Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Sichuan Chengfei Integration-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 21,17 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 18,97 CNH liegt, was eine Abweichung von -10,39 Prozent bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,53 CNH, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-2,87 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Sichuan Chengfei Integration-Aktien ist insgesamt positiv, mit mehrheitlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sichuan Chengfei Integration-Aktien zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 60,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Sichuan Chengfei Integration in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -28,11 Prozent verzeichnet, sowohl verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche (-42,69 Prozent) als auch mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor (-34,72 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.