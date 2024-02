Sichuan Chengfei Integration Aktie: Aufgepasst!

Die Sichuan Chengfei Integration-Aktie wird derzeit mithilfe verschiedener Indikatoren analysiert, um ihre Performance und Bewertung zu beurteilen. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendindikator herangezogen. Der 200-Tages-Durchschnitt der Aktie beträgt derzeit 19,94 CNH, während der Schlusskurs bei 15,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -22,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 17,02 CNH eine Abweichung von -9,22 Prozent auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Sichuan Chengfei Integration derzeit bei 133 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" erscheint die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Mit einem RSI von 10,48 wird die Aktie als "Gut" bewertet, während der RSI25 bei 60,48 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Gut".

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Sichuan Chengfei Integration-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,86 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -13,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Sichuan Chengfei Integration-Aktie, wobei die verschiedenen Analysemethoden zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.